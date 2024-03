Verbrenner-Verbot: Rechnung ohne den Wirt gemacht?

Vor einem Jahr hat sich die EU auf ein „Verbrennerverbot“ ab 2035 geeinigt. Heute will nicht einmal bei den Befürworter:innen echte Feierstimmung aufkommen. Vielleicht liegt es an der Entstehungsgeschichte des Gesetzes: Eine Idee von Umweltorganisationen fand Eingang in den „Green Deal“, der Skepsis der Autohersteller begegnete man mit großzügigen finanziellen Zusagen für die Umrüstung ihrer Werke auf E-Mobilität. Nur mit den Konsument:innen, die die neuen E-Autos kaufen sollten, hat keiner gesprochen.