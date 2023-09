Überzogene Plagiatsjägerei

Eine Plagiatsprüfung ist ein standardisiertes digitales Verfahren, das mittlerweile für jede Abschlussarbeit, die Studenten an Fachhochschulen verfassen, angewandt wird. In den Jahren vor 2010 gab es hingegen so gut wie kein Prüfverfahren. Ich selbst habe rund 70 Masterarbeiten an FHs als Erstbetreuer betreut (Fachgebiet Steuerrecht) und habe Erfahrung bezüglich der Arbeitsweise der Studenten und dem Aufwand der Betreuer. Es werden in der Regel zehn Stunden für die Betreuung abgegolten. Die Kandidaten an einer FH haben meist keine Erfahrung mit dem Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten, mit der Folge, dass die Betreuung umfangreicher sein muss.

Diese Lehrgänge hatten gemeinsam, dass sie berufsbegleitend sind. Das bedeutet, dass die Studenten ihre Masterarbeit neben ihrer beruflichen Tätigkeit, oft Familie, dem Lehrbetrieb am Wochenende, in der verbliebenen Restzeit oder in den Ferien zu bewältigen haben. Jedem, der das versucht, ist aus meiner Sicht Respekt entgegenzubringen. Klar ist, dass Masterarbeiten im Umfang von rund 80 Seiten unter diesen Bedingungen nur selten herausragende wissenschaftliche Erkenntnisse beinhalten können. Wer höhere Ansprüche an diesen Ausbildungstypus stellt, kann das Wort Wirklichkeit wohl nicht buchstabieren.