Tierwohl statt Preiskampf – Die Wahrheit ist zumutbar

Am Welttierschutztag schrieb Eva Rosenberg, Direktorin von Vier Pfoten Österreich, an dieser Stelle zum Thema „Tierwohl“, in dem sie sich für eine strengere Definition von Tierwohl aussprach. Also gleichzeitig gegen die Verantwortung der Konsumenten, die mit Unterstützung einer verbesserten Kennzeichnung von Lebensmitteln mit ihrem Einkaufsverhalten maßgeblich darüber entscheiden, ob es mehr oder weniger Tierwohl gibt oder nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass es Tierschutzorganisationen vornehmlich um den Erhalt ihrer Spender geht, diesen soll möglichst jede Verantwortung abgenommen werden. Mit dieser Kurzsichtigkeit werden wir nicht weiterkommen.

Die buchstäbliche Faust aufs Auge aller Tierschutzbemühungen liefern aber die Handelsketten, die just zum Welttierschutztag die Preise für Milchprodukte massiv absenkten. Sie setzen damit abseits ihrer Werbeaussagen die Priorität klar und unmissverständlich fest. Das Wichtigste ist der Preis, der Preisdruck wird natürlich an die Lieferanten weitergegeben, wodurch am Ende den Verarbeitern und den Landwirten der Spielraum für erwünschte, weitere Verbesserungen beim Tierwohl genommen wird. Besonders bitter für die Milchwirtschaft – die seit Jahren auf hohe Nachhaltigkeits- und Tierwohlstandards setzt und für den Erhalt und die Pflege der Landschaft und Artenvielfalt sorgt –, wenn hier derart ungeniert vorgegangen wird, während gleichzeitig an weiteren Verbesserungen gearbeitet wird.