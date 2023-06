Babler muss den Reset-Knopf drücken, oder die SPÖ ist tot

Die SPÖ liegt am Boden. Häme, Spott und Mitleid ergießen sich über die prägende Kraft dieses Landes. Verkrustet, von Machtzirkeln gesteuert, die Gremien teilweise abgehoben und fernab der Lebensrealität der Bevölkerung. Dass es so nicht weitergehen konnte, war und ist den meisten klar. Eine Klärung ist daher notwendig gewesen – und sie ist es immer noch. Wo steht die Sozialdemokratie in den entscheidenden Fragen, die das Alltagsleben betreffen? Und ja, da gehören die Themen Migration, Asyl und Integration AUCH dazu. Dabei ist auch hier die Lösung einfach: Man muss die Probleme benennen und Lösungen anbieten.