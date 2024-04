Putins Strategie ist gescheitert

Der Kreml hat keine Grundlage für die Großmachtssehnsüchte, sein Anspruch ist dennoch geblieben. Putin griff also zu der ihm verbliebenen Möglichkeit, der Drohung und im Schatten dieser zu begrenzten konventionellen militärischen Maßnahmen. Im Kaukasus und Donbass wurden Vasallengebiete geschaffen, die Krim wurde mit grünen Männchen besetzt und als die Staatengemeinschaft keine wirksamen Schritte unternahm, einverleibt. In einem Blitzkrieg sollte dies gleichfalls mit der Ukraine geschehen, doch zur Überraschung aller ist dies missglückt. Daraus entstand das heutige Dilemma.

Die zaristische – sowjetische – russische Außenpolitik bewegte sich mit kleinen Unterbrechungen zwischen zwei Eckpfeilern: Entscheidenden Einfluss auf die Weltpolitik auszuüben und die Angst vor Überfällen durch angrenzende Staaten. Diese bilden weiterhin eine unheilige Allianz der auswärtigen Strategie des flächenmäßig zwar größten, an Bevölkerung jedoch an neunter Stelle stehenden Staates mit einer ökonomischen Kraft, die mit Italien vergleichbar ist.

Tatsächliches Ziel der Aggression war, den Sicherheitsbedürfnissen und den Großmachtwünschen näher zu kommen, die Forderungen Moskaus vom Dezember 2021 skizzieren dies: Die Welt soll ein Maximum an Sicherheit für Russland akzeptieren und ein Minimum für sich, einige Staaten würden Teile ihrer Souveränität aufgeben müssen. Die NATO soll sich von den russischen Grenzen zurückziehen und dieser Raum entmilitarisiert werden.

Tatsächlich jedoch hat man die NATO nicht verjagt, sondern die Konfrontationszone um 4800 km (Finnland und Schweden) erweitert. Auch um die Großmachtwünsche ist es nicht besser bestellt. Russlands Außenpolitik ist in die Isolation geraten, die „neuen“ Verbündeten, Iran und Nordkorea, sind sichtbares Zeichen dafür. In der UNO befindet sich Russland in absoluter Minderheitsposition. Gegenüber Peking verlor der Kreml an Augenhöhe und wurde Juniorpartner.