EU-Wahl: Das diffuse Veränderungsversprechen der Rechten

Wahlen sind kein Neubeginn an sich, sondern stets nur die Möglichkeit für einen solchen. Das macht sie seit jeher so wertvoll. Schon seit dem epochalen demokratischen Aufbruch im antiken Griechenland vor 2.500 Jahren. Doch nach diesem folgten viele Jahrhunderte gewaltvoller Diktaturen. Von römischen Imperien über absolute Monarchien bis zu totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts.

Heute, nachdem die Idee Europa endlich Gestalt angenommen hat, stößt deren integrative Kraft bereits wieder an ihre Grenzen. Große politische Siege werden derzeit in der EU nicht errungen. Und in das wachsende politische Vakuum dringen europaweit Populisten und politische Extremisten ein.