Bewahrung oder Zerfall der EU

Zweitens ist das EU-Parlament weder „europäisch“ noch ein richtiges Parlament. Obwohl neu gewählte Mandatare sich zwar EU-Parteigruppen anschließen können, gehören sie nationalen Parteien an. Dem EU-Parlament fehlt zudem das Initiativrecht für Gesetze, das ausschließlich der Kommission vorbehalten ist. Selbst wenn die Rechtsaußen-Parteien sich zu einer Fraktion zusammenschließen – zusätzlich zu den bestehenden Gruppen EKR und ID –, wird dies also nicht ausreichen, um die politische Richtung der Union zu bestimmen.

Für einen Vorgeschmack genügt ein Blick auf die letzten Monate. Unter dem Druck der rechtsradikalen Kräfte sowie der Landwirte verzichtete von der Leyen auf ihr politisches Erbe, den europäischen Green Deal – vor allem, um das Vertrauen ihrer eigenen Partei, der EVP, aber auch vieler Liberaler, wie der deutschen FDP oder von Emmanuel Macron wiederzugewinnen, die eine „Pause“ in der Klimaregulierung forderten.

Nicht nur die Klimaziele, sondern auch die größere Agenda der EU steht auf dem Spiel. Die Erweiterung der Union sowie institutionelle Reformen werden unter dem Einfluss der extremen Rechten verlangsamt oder sogar pausiert. Das nächste EU-Budget, das 2026 vom Parlament verhandelt werden soll, wird vermutlich schrumpfen und so eine Kluft zwischen den Erwartungen der Bürger an die Problemlösefähigkeiten der EU und den dafür verfügbaren Mitteln schaffen.

Das steht bei diesen Wahlen auf dem Spiel: die Bewahrung oder der Zerfall des EU-Projekts.

Alberto Alemanno ist Professor für EU-Recht an der HEC Paris, ist Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Kandidierte 2018 in Italien für Più Europa