Ein Schönheitsmanifest als Regierungsprogramm

Man sollte annehmen, dass gerade in einem Land wie Österreich, das in der Welt immer noch hauptsächlich mit seiner unverwechselbaren Kunst und Kultur in Verbindung gebracht wird, Kulturpolitik wichtig wäre. Aber dazu benötigt es erst einmal die Erkenntnis, dass Kunst und Kultur wesentliche Identifikationsmerkmale Österreichs und seiner Bevölkerung sind und aktive Kulturpolitik daher einen wichtigen politischen Faktor darstellt.

Kunst und Kultur bieten die Chance eines gelungenen Zusammenlebens und unterstützen Integration durch Einbindung aller in das kulturelle Geschehen. Das hat doch schon einmal um die Jahrhundertwende geklappt und hat Österreich nachhaltig geprägt. Außerdem können künstlerische Initiativen unsere Leitkultur glaubwürdiger vermitteln als politische Kampagnen, die auch noch unglücklich umgesetzt werden.

Aktive Kulturpolitik sollte günstige Rahmenbedingungen für die Freiheit der Kunst und deren Diversität schaffen. Die Kulturpolitik der letzten Jahre hat dazu nicht gerade viel beigetragen. Derzeit ist sie operativ nur durch ein Staatssekretariat und nicht auf Ministerebene in der Bundesregierung vertreten. Aufmerksamkeit hat die Kulturpolitik damit kaum und auch international setzt Österreich damit ein schwaches Zeichen für eine angebliche Kulturnation.