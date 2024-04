Die Energiewende braucht euch, Landeshauptleute!

Jetzt wurde es (wieder einmal) deutlich: Den Bundesländern ist ihr Schrebergarten wichtiger als eine sichere Energiezukunft. Wie sonst lässt sich die „Notbremsung“ der Landeshauptleute bei der Umsetzung der EU Erneuerbaren Richtlinie und beim Erneuerbaren-Beschleunigungsgesetz erklären? Die Position sinngemäß zusammengefasst: Eine Kompetenzverschiebung lehnen wir strikt ab. Wir bestimmen selbst, was wir machen wollen und was nicht. Eigentlich kann man die Richtlinie auch so lesen, dass eh fast alles so bleiben kann, wie es ist.

Klarer kann man ein „Lasst’s uns in Ruhe und redet’s uns nicht rein!“ nach Wien und Brüssel kaum formulieren: Wir entscheiden, was bei uns passiert. Punkt! Warum ich das so kritisch sehe? Die Länder haben viel an Genehmigungskompetenzen in Händen – aber keine Verantwortung für die Erreichung der Klima- und Energieziele. Das ist nämlich Sache des Bundes. Trotz allem Reden über die Energiewende vermisse ich bei den Ländern das Verständnis, was Energiewende eigentlich bedeutet. Nur so lässt sich das Beharren darauf erklären, dass es absolut im Bundesländer-Ermessen liegen müsse, welche Energiequellen sie ausbauen und welche nicht.