Die Arroganz des Jeffrey Sachs

In seinem Gespräch mit Konrad Kramar folgt Jeffrey Sachs der beliebten Legende der Putin-„Versteher“: Aus einer informellen, nie schriftlich fixierten Zusage des damaligen deutschen Außenministers an Michail Gorbatschow, den Präsidenten der damals noch existierenden Sowjetunion, die NATO werde sich nach der deutschen Einigung nicht nach „Osten“ erweitern, wird ein russisches Opfernarrativ abgeleitet.

Ganz abgesehen von dem erstaunlichen Politikverständnis, das einem deutschen Außenminister die Kompetenz zuschreibt, über die Zukunft anderer Staaten zu bestimmen – ein Verständnis, das an den Vertrag vom August 1939 erinnert, in dem NS-Deutschland und die UdSSR über die Zukunft Osteuropas verfügten: Die UdSSR gibt es nicht mehr, weil Anfang Dezember 1991 die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrusslands in Minsk sich auf die Auflösung der Sowjetunion geeinigt hatten. Es war Russlands Präsident Boris Jelzin, der das Ende der UdSSR herbeiführte. Und es war eine Vereinbarung der drei großen europäischen Sowjetrepubliken, die Gorbatschows letztem Versuch, die UdSSR zu retten, den Todesstoß versetzte. Das alles wird durch eine pro-russische Wehleidigkeit zugedeckt.