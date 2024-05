Ein Programm widerspricht dem Zeitgeist

Selten in den letzten Jahren ist über Papier so diskutiert worden. Der extremen Rechten ist der Text zu links, der extremen Linken zu rechts. In Wahrheit vertritt das neue Grundsatzprogramm der Christlich-Demokratischen Union Positionen einer radikalen „Mitte“. Das erfordert eine Unterscheidung von „extrem“ und „radikal“. Die CDU versucht sie implizit wie explizit. Nicht immer gelingt es zur Genüge.

Was ihre sozialen, liberalen und konservativen Wurzeln (lat.: radices) betrifft, betont die CDU deren Balance. Das bedingt die Absage an ein Übermaß entweder des „linken“ oder „rechten“ Flügels, wie er die Mitte der Bewegung unter den Vorgängern von CDU-Vorsitzendem Friedrich Merz regelmäßig geschwächt hatte. Das schlechteste Ergebnis bei Wahlen in der Geschichte war die Konsequenz gewesen.