Feiern mit China?

Der Auftakt könnte unspektakulärer nicht sein: Mit Curling beginnen am Mittwoch die Olympischen Winterspiele – die mit der offiziellen Eröffnung am Freitag dann die spektakulärsten und selbstbewusstesten aller Zeiten werden sollen, soweit Covid das zulässt. „Ein großer Moment, der die Welt zusammenbringt im Geist von Frieden, Solidarität und Freundschaft“, hat IOC-Präsident Thomas Bach frohlockt. Und China will es der Welt zeigen.

China, das ist jenes Land, das vor zwei Jahren schuldhaft und zumindest grob fahrlässig ein Virus in die Welt entlassen hat, das millionenfachen Tod und eine Krise über die Welt gebracht hat wie seit dem II. Weltkrieg nicht mehr. China selbst hat das Virus mit Methoden, die mit unserem Verständnis von Humanität und Freiheit nicht vereinbar sind, bald unter Kontrolle gehabt.