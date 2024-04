Europa hat ein Riesenproblem mit der Verkehrswende

Also sind alle Ankündigungen, das Verbrenner-Aus in der kommenden EU-Legislaturperiode wieder zurückzunehmen, unredlich, weil die EU-Staaten in der Regel nicht so flatterhaft sind, wie es unsere nationale Politik vorlebt. Es gibt keinen Hinweis, dass ausreichend viele EU-Staaten zwei Jahre nach dem Beschluss vom Verbrenner-Aus ihre Meinung um 180 Grad ändern. Übrigens nicht einmal innerhalb der größten Fraktion im EU-Parlament, den Christdemokraten von der EVP: Die konnten sich auch bei ihrem Parteitag in Bukarest Anfang März nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt zum Verbrenner-Aus einigen. Das war der entscheidende Punkt, warum die ÖVP diesem Programm nicht zugestimmt hat.



Unbestritten ist, dass wir Europäer aber ein Riesenproblem mit der Verkehrswende, die ja im Verbrenner-Aus ab 2035 gipfelt, haben. Die so immens wichtige europäische Autoindustrie wird von amerikanischen und asiatischen Konzernen überholt. Warum sind deren E-Autos besser, billiger, effizienter und mit deutlich weniger groben Software-Mängeln.