Leider hat England nicht aus der Vergangenheit gelernt

Der letzte Eindruck bleibt. Und der wirft leider kein gutes Bild auf das Mutterland des Fußballs, das sich in den Wochen zuvor so emotional, so begeisternd, so farbenfroh präsentiert hatte, dass irgendwie jeder den Engländern diesen so lange ersehnten Titel vergönnt hätte.

Englische Rowdies, die Menschen brutal zusammentreten, nur weil sie ein italienisches Trikot anhaben. Unverbesserliche Idioten, die im Netz grobe rassistische Fouls gegen farbige Spieler der englischen Nationalmannschaft begehen, bloß weil die im entscheidenden Elfmeterschießen den Ball nicht im Tor untergebracht hatten – wie übrigens viele andere englische Fußballer bereits vor ihnen.