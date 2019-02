Erwachsene sind um nix besser als Kinder

Wer zuletzt in Großbritannien die Nachrichten verfolgte, kam an einem Thema nicht vorbei. Nein, nicht am Brexit – der hängt den Menschen auf der Insel mittlerweile zum Hals raus. Die Spitzenmeldung in den News-Sendungen der BBC und auf den Titelseiten so gut wie aller Tageszeitungen war eine andere: der Selbstmord der 14-jährigen Molly im Jahr 2017 und die nunmehrige Offensive ihres Vaters.

Dieser nannte einen Mitschuldigen am Suizid seiner Tochter: Instagram. Dieses soziale Netzwerk habe Molly durch seinen Algorithmus mit Postings konfrontiert, die selbstverletzendes Verhalten oder sogar Selbstmord glorifizieren. Daraus entstand eine Debatte über eine Verschärfung der Altersbeschränkung für Instagram-Nutzer und über Maßnahmen, solche schockierenden Bilder auf Handys der Minderjährigen zu verhindern.

Bei allem Entsetzen über diesen Fall wollen wir uns aber an diesem Sonntag vor allem mit grundsätzlichen Fragen beschäftigen. Wie groß ist mittlerweile der sozialmediale Druck auf unsere Kinder? Wie hat die Selfie-Kultur unsere Selbstwahrnehmung bzw. unser Image in der Öffentlichkeit verändert? Sind Äußerlichkeiten wirklich wichtiger als je zuvor? Können junge Menschen dem Bild, das sie mit Filtern versehen in die Welt schicken, selbst jemals entsprechen?

Die Antworten scheinen vordergründig einfach zu sein: a) enorm; b) gigantisch; c) ja; d) nein. Dahinter liegen aber noch ganz andere, tiefgreifende Probleme.