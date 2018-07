Ein Vorschlag für das „Wort des Jahres“

Noch steht das Wort des Jahres 2018 nicht fest (das Jahr dauert auch noch eine Weile). Unverbindlicher Vorschlag: „disruptiv“ (laut Duden: zerstörerisch). Denn es hat den Weg vom Manager-Sprech in die Alltagstauglichkeit gefunden, kein Trendforscher kommt ohne aus. Es verbreitet sich viral (auch so ein Wort), eingeschleppt mit dem digitalen Umbruch. Diesen haben wir ja hier in Österreich ein, zwei Jahrzehnte nicht so ernst genommen. Seit wir es doch tun, schmerzt uns die fast unüberbrückbare Kluft zwischen Europa und dem Technologieführer USA sowie den rasend auf- und überholenden Asiaten. Ja, da kriegt man ein Gefühl für, äh, Disruption. In Wahrheit genügt es, sich in den eigenen vier Wänden umzuschauen: Lexika, Festnetztelefon, CD-Player – alles von neuen Entwicklungen „wegdisrumpiert“.

Oder betrachten wir die USA: Disruption ist auch hier das – hilflose – Erklärungsmuster für einen Präsidenten, gegen den China und Russland mittlerweile wie ein Hort der Stabilität wirken. Zugegeben: Manchmal kann es sogar erfolgreich sein, in ein seit Jahrzehnten diplomatisch fein gesponnenes Ritual rücksichtslos hineinzutrampeln. Dabei aber nicht vergessen: „speed kills“ – die Strategie des Gegners nämlich.

Eine Disruption der besonderen Art machte Christian Kern durch. Als smarter ÖBB-Chef mit wirtschaftsliberaler Attitüde trug er stets Anzug. In der Politik gibt er nun in Jeans und T-Shirt den Revoluzzer gegen den 12-Stunden-Tag, den er als Spitzenmanager gar nicht gefährlich fand. Was hätte er damals wohl zu Gewerkschaftern gesagt, die aus Protest Pflastersteine vor Abgeordneten-Türen legen?