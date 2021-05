Die nächste Scheidung

Wer schon gegen Corona geimpft ist, hat die Nachricht von Bill Gates’ Scheidung sicher bequem über den injizierten 5G-Chip empfangen.

Sorry, war nur ein Witz. Nun aber schnell zur ernsthaften Betrachtung. Und auch für all jene, die wegen des mehr oder weniger geglückten Liebeslebens von Multimilliardären nicht nächtelang wach liegen, lohnt es sich, kurz innezuhalten.

Denn die Gatese (Gatesen? Gates’?) sind ein spannendes Phänomen unserer Zeit. Sie stehen für eine ganz neue Art von Geldadel. Dieser ist erst kürzlich entstanden. Und hat vorbei an jenen Machtstrukturen, in denen wir es uns bequem gemacht hatten, weitreichenden Einfluss auf unser aller Leben aufgebaut. Er steht damit auch mitten im vergifteten politischen Grundstreit unserer Zeit. Und inmitten der pandemiebedingten Verschwörungstheorien, mit denen so viele Menschen eine Welt zu ordnen versuchen, die sie nicht mehr verstehen.