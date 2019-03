Die Chance des ORF, sich abzusichern

Die Debatte über die Zukunft des ORF ist eröffnet. Sie kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn auch der ORF, nicht nur die Verlagshäuser, bedarf im digitalen Umfeld einer Neudefinition seiner Aufgabe und seines Selbstverständnisses.

Ansonsten ist jedoch an der bisherigen Debatte so ziemlich alles falsch, vor allem der unmittelbare Anlass. Der entspringt nämlich der tiefen Aversion der FPÖ gegen den ORF. Sie will ihn entweder finanziell zerstören oder zu einem Blau-TV machen, was letztlich auf dasselbe hinausliefe. Denn eine simple, (rechts-) populistische Weltsicht zu verbreiten, ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was man landläufig unter Bildungsauftrag versteht, für den der ORF sein Geld erhält. Dann könnte man sich den ORF wirklich sparen.

Sollte man aber nicht. Die Information, die der FPÖ so sehr ein Dorn im Auge ist, ist nur ein kleiner Teil, für den die Gebühren verwendet werden. Der viel größere Teil fließt in Serien, Filme, Musik, Dokus und Sport – lauter Dinge, die die österreichische Identität ausmachen. Dass der ORF hier noch mehr machen könnte, steht auf dem einen Blatt. Dass aber ausgerechnet die „ Österreich zuerst“-Partei einem wichtigen heimischen Kulturträger den Garaus machen will, ist schon eine bemerkenswerte Volte.

Skurril sind auch die Gegenreaktionen. Die ORF-Verteidiger berufen sich bei ihrer Forderung nach Wahrung der Unabhängigkeit des ORF auf die Landeshauptleute, weil diese so tapfer für die Landesstudios kämpfen. Ausgerechnet. Die Landeshauptleute legen ja bekanntermaßen großen Wert darauf, von ihren Landesstudios kritisch hinterfragt zu werden.