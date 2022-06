Die Brandstifter als Feuerwehr

1936 ordnete die deutsche Reichsregierung an, die Mieten in Deutschland einzufrieren. Sozusagen als „Geschenk des Führers“ an die „Volksgenossen“, die davor bewahrt werden sollten, immer höhere Mieten zu zahlen. Die Folge war ein völliger Verfall des Wohnraums, weil niemand mehr in die Instandhaltung investierte.