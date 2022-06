Die langsame Kehrtwende der EZB in der Zinspolitik

Und sie bewegt sich doch. Christine Lagarde, oberste Währungshüterin der Eurozone, kündigte am Donnerstag nach Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) an, am 21. Juli die Leitzinsen im Euroraum um 0,25 Prozentpunkte anzuheben. Das wird die erste Erhöhung seit elf Jahren. Seit mittlerweile 2014 liegen die Leitzinsen bei konstant null Prozent. Tiefe Zinsen sind gut für Kreditnehmer, aber schlecht für Sparer. Vor allem in Zeiten hoher Inflationsraten.