Die "böse" Industrie wird uns retten

Eine Kunst ist auch das Erkennen von Zusammenhängen. Hierzulande wird "die Wirtschaft" ja häufig als eine Art Ausbeuter-Kaste definiert. Aber die Tausenden AUA-Beschäftigten, die sich bald großteils in Kurzarbeit befinden werden, können sicher bestätigen, dass "die Wirtschaft" wir alle sind. In Europa sägen wir immer wieder sehr kräftig an dem Ast, auf dem wir sitzen. Jahrzehntelang wurde die Industrie mit Auflagen und Belastungen geprügelt. Manche reagierten mit Auslagerung ihrer Produktion. Deshalb haben jetzt zahlreiche Medikamente, die hier verkauft werden, ihren Ursprung ausgerechnet in China, weil dort ein Großteil der Wirkstoffe produziert wird. Gut möglich also, dass uns bald wichtige Medikamente ausgehen, weil wir "erfolgreich" die Pharmaindustrie verjagt haben.