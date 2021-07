Der Erfolg, der im Schatten entsteht

In der Wirtschaft gibt es das auch. Unternehmen, die sich auf eine ganz schmale geschäftliche Nische konzentrieren und in dieser den Weltmarkt aufrollen. Solche Unternehmen nennt man Hidden Champions. Hidden hat übersetzt die Bedeutung von versteckt, verborgen, still. Österreich hat ungefähr 170 Hidden Champions. Gemessen an der Einwohnerzahl liegt unser Land hier weltweit im Spitzenfeld. Detail am Rande: Unternehmensgründer berichten, dass es von der Idee bis zu den ersten Erfolgen – erraten – rund 10.000 Stunden dauert.

Es lohnt sich also, den Schatten zu beobachten. In ihm können neue Trends und Entwicklungen entstehen. Manchmal auch aus der Not heraus. Weil es in Afrika außerhalb der Städte keine Bankfilialen gibt, ist bargeldloses Zahlen nur via Handy und ohne Bankkonto in Kenia schon seit 2007 für alle Menschen dort normal. Kenia zählt laut Weltbank überhaupt zu den Top 10 der Reformländer im Bereich „Starting a Business“. Neben vier anderen afrikanischen Staaten.

Für viele Europäer freilich ist Afrika lediglich eine düstere Region, aus der nur Flüchtlinge kommen. Derlei überhebliche und ignorante Sicht ist gefährlich. Befragt nach der Ursache für die Niederlage der Favoritinnen im Rennen gegen Anna Kiesenhofer, antwortete die Schweizerin Marlen Reusser: „Wir haben sie vergessen.“