Das Waldviertel bleibt autobahnfrei

Eigentlich hätten die Türkisen ihr rotes Gegenüber politisch in der Luft zerreißen müssen, da die Forderung nach so einer Autobahn ursprünglich von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter gekommen war. Dafür waren diese sogar auf die Straße gegangen und hatten in der FPÖ Verbündete gefunden.

Zwiespalt in der ÖVP

Für die ÖVP war es immer ein schwieriges Thema gewesen. Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll war dagegen, obwohl sich etliche seiner Waldviertler Parteikollegen so eine hochrangige Straße gewünscht hatten und keine Benachteiligung gegenüber der Weinviertel wollten, wo die A5 für wirtschaftliche Belebung gesorgt hatte. Johanna Mikl-Leitner präsentierte dann mit Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko – selbst Waldviertler – die Plan der Europaspange.

Praktisch eine Waldviertelautobhan quer durch dieser Region. Unter Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) war die strategische Prüfung dafür eingeleitet worden, seine Nachfolgerin Leonore Gewessler wird nun der Triumph gegönnt, alles wieder in der Schublade verschwinden zu lassen.