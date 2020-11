Corona: Im Wettbewerb der Ängste

Ein härterer Lockdown kommt, zumindest noch ein Vorhangschloss – das ist fix. Reden wir also an dieser Stelle nicht über das Ob, sondern über das Wie. Ist Freitag, der 13., ein guter Tag, um weitere Maßnahmen zu verkünden? Eher nicht, bringt Unglück im Unglück. Aber erfährt man ernsthaft am Samstag, dass ab Montag alle Schulen zu sind?