Stiege 8 / Tür 7: Auch auf dem Alsergrund

Nachtrag zu meinem Gemeindebau-Buch: Auch im 9. Bezirk wird eifrig getextet. Die Historikerin Barbara Sauer hat mit befreundeten Kolleg_innen Die Gemeindebauten am Wiener Alsergrund einer genaueren Betrachtung unterzogen. In ihrer Bezirksbesichtigung (Untertitel) machen die Autor_innen u. a. darauf aufmerksam, dass sozialer Wohnbau nicht ausschließlich ein Phänomen der Randbezirke ist. Ein ihrem Buch beigelegter Plan lädt dazu ein, mehr als 50 städtische Wohnhausanlagen in Wien 9 zu besuchen.