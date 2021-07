Zuerst die gute Nachricht: Das Tschisi-Eis ist zurück. Nun zur schlechten: Das Eis im Käse-Look hat keine Löcher mehr. Man lutscht ab März also Gouda statt Emmentaler. Brutaler ist nur noch der Preis: 90 Cent soll jenes Eis kosten, das man in den 1990er Jahren um 5 Schilling erstehen konnte. Das war wenig Geld für viel Geschmack. Und bei 20 Schilling Taschengeld fürs Freibad ging sich in meiner Kindheit noch eine Portion Pommes und zwei, drei Mampfi (Esspapier) aus. Tja, es war einmal…

Aber auch heutzutage ist "alles bestens" - so lautet zumindest der Titel einer Ausstellung im MuseumsQuartier. Gezeigt werden noch bis 17. Februar Cartoons und Karikaturen von über 40 heimischen Künstlern - darunter Bruno Haberzettl, Gerhard Haderer, Clemens Haipl, Michael Pammesberger und Tex Rubinowitz. Letzterer veröffentlicht seine Skizzen seit Kurzem auch im Sonntags-KURIER.

Übrigens, bevor ich es vergesse: Als vorbildlicher Bobo sollte man nicht nur Tschisi-Eis mögen, sondern auch seinen Beitrag zur Rettung der Schwedenbombe leisten. Denn die Krapferl mit der fragilen Schokolandehaube und dem hauchdünnen Waffelboden sind vom Aussterben bedroht. Also gehe in den Supermarkt, kaufe, tue Gutes und genehmige dir Schwedenbomben. In diesem Sinne: Auf das vorzeitige Fastenbrechen.