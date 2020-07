Behalten Sie Ihre Badehose an

Dazu kommt, dass die Finanzbranche einem umfassenden Regelwerk unterliegt. Wer in den vergangenen Jahren auch nur einen Kleinkredit von seiner Hausbank erhalten wollte, weiß vermutlich, von wie vielen Formularen und Sicherheiten hier die Rede ist, zu denen die Banken (zu Recht übrigens) verpflichtet sind. Warum aber kann dann von der kleinen Regionalbank bis zum großen Finanzdienstleister das Management alle an der Nase herumführen?

Weil Finanzskandale sehr häufig einen gemeinsamen Ursprung haben: die diabolische Energie eines Einzelnen. Das war bei der Hypo Kärnten so (Jörg Haider), bei der Bawag (Helmut Elsner), bei Wirecard (Herr Markus Braun und sein Komplize Jan Marsalek) und jetzt bei der Commerzialbank (deren nunmehriger Ex-Chef Martin Pucher). All die Puchers und Brauns eint dasselbe psychologische Muster: Sie sind naturbegabte Schauspieler, die wie der Hochstapler Felix Krull aus dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann wissen, „dass die Menge nach Illusion und Verführung“ dürstet.

So schaffen sie ein Netzwerk aus Komplizen und Gefolgsleuten. Als die britische Financial Times im Vorjahr bei Wirecard von Unregelmäßigkeiten berichtete, war der Zorn der Anleger groß. Gegen die Financial Times und nicht gegen Herrn Braun. Sind die Kunden und Anleger also selbst schuld? Natürlich nicht. Aber die Wahrheit ist, dass man in Geldsachen wohl nur einer Person vertrauen sollte: sich selbst. Und nicht irgendwelchen Trends und Hypes und alerten wortgewandten Typen. Übrigens: Derzeit entsteht gerade ein neuer Hype: Digital, so heißt es, ist cool. Wer nicht digital ist, ist out. Nach der Ebbe wird also die digitale Flut kommen. Als kleiner Sparer sollten Sie dabei Ihre Badehose anbehalten.