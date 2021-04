Anschobers Abgang ist auch ein Anfang

Vieles von dem, was in den vergangenen 14 Monaten im Krisenmanagement wenig bis gar nicht funktioniert hat – von wunderlichen Oster-Erlässen über die verhunzte Corona-App bis hin zu fehlenden Impfdosen-Ordern – gehört mit Anschober der Vergangenheit an. Und das macht es nicht nur seinem Nachfolger leichter.

Abgesehen davon gibt es noch einen anderen Grund, warum der Abschied des Oberösterreichers für die Grünen nicht nur Schaden sein muss: In den vergangenen Monaten bestand die Regierungsbeteiligung der Ökos weitgehend aus Rudolf Anschober. Bildlich gesprochen, haben die Taferl, die er teils täglich in die Kameras gehalten hat, den Blick auf all die anderen grünen Inhalte verstellt.

Man hatte ja beinahe schon vergessen, dass die eigentliche „Super-Ministerin“ der Grünen Leonore Gewessler heißt. Und das, obwohl sie als Umwelt- und Infrastrukturministerin erreichen will, dass Österreich bis 2040 beziehungsweise 2035 weitgehend auf Erdgas und Erdöl verzichten soll; dass eine Million Dächer mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet werden; dass man um 1.095 Euro im Jahr im ganzen Land mit den Öffis fahren kann, und, und, und.

Anschobers Rückzug schafft nun Platz auf der Bühne. Und es liegt mit Sicherheit nicht allein an seinem Nachfolger Wolfgang Mückstein, diesen gewinnend auszufüllen.