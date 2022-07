Abgründe im Kindergarten

Genau das ist in den vergangenen beiden Jahren in einem Kindergarten in Penzing passiert. Was zunächst nur Vorwürfe von Eltern waren, ist nun durch den Bericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft amtlich. Er zeigt in erschütternder Weise das Versagen der verantwortlichen Beamten und Pädagogen im Krisenmanagement auf. Dieser Befund wird auch seine Gültigkeit behalten, sollte der verdächtigte Pädagoge letztlich freigesprochen werden.

Einer der wenigen Lichtblicke in dieser verstörenden Causa: Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) ist es gelungen, die Vorgänge seit 2020 rasch aufzuklären. Bedenken, die dafür beauftragte Kinder- und Jugendanwaltschaft sei nicht unabhängig genug, haben sich nicht bestätigt. In einer Stadt, in der Skandale notorisch kleingeredet werden, wirkt die scharfe, schonungslose Wortwahl in ihrem Endbericht geradezu ungewohnt.

Es bleibt zu hoffen, dass Wiederkehr beim Beseitigen der Missstände im System Kindergärten ähnlich forsch vorgeht.