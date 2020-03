42 Prozent weniger Pension

Die ersten Schulen werden geschlossen, Firmen bereiten sich darauf vor, notfalls Quarantäne-Maßnahmen zu ergreifen, in besonders betroffenen Branchen brechen die Umsätze ein. Allenthalben ist bereits Kurzarbeit angesagt, eine Dramatik, wie damals auf dem Höhepunkt der Finanzkrise.

Politiker krisenpendeln zwischen Brüssel und Wien, der Katastropheneinsatzstab der Bundesregierung ist aktiviert. Kanzler, Innen- und Gesundheitsminister rücken mit vereinten Kräften gegen das Virus aus, sogar am Feierabend, am Freitag um 20 Uhr, in einer gemeinsamen Krisenpressekonferenz.