Abfallberge in Zagreb: Müllabfuhr beendet wilden Streik

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr in Zagreb haben am Donnerstag ihren wilden Streik am vierten Tag beendet. Erste Müllautos verließen die Garage gegen Donnerstagmittag, wie das Nachrichtenportal vecernji.hr berichtete. Auf den Straßen von Zagreb hatte es am Donnerstagmorgen noch überall Abfallberge gegeben.

Der Streik fand ein Ende, nachdem sich der links-grüne Zagreber Bürgermeister Tomislav Tomašević persönlich in die Verhandlungen zwischen Streikenden und Stadtverwaltung eingeschaltet hatte. Die brennendsten Forderungen - darunter eine spürbare Erhöhung der Löhne - würden erfüllt, über die weiteren noch verhandelt, sagte Tomašević.