"Sehen uns im Paradies!": Passagier erzwang Notlandung in Zagreb

"Die furchterregendste Erfahrung meines Lebens". So schilderte Kirsty die Rückreise aus dem Urlaub auf Zypern gegenüber Manchester Evening News. Die Britin war am Montag mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern im Flieger von der zypriotischen Stadt Paphos nach Manchester unterwegs gewesen. Die Maschine startete, wie so viele andere in diesem Sommer, mit einer gewaltigen Verspätung. Sechs Stunden mussten sich die vorwiegend britischen Passagiere am kleinen Flughafen an der Südwestküste der Mittelmeerinsel gedulden.

Nachdem es dann endlich losgegangen war, sorgte ein Mitreisender für den nächsten Ärger, der allerdings größere Ausmaße annahm. Der Mann konsumierte laut mehreren Augenzeugen auf seinem Platz völlig indiskret "weißes Pulver", setzte sich anschließend auf den Boden und fing an zu beten. Auf die Aufforderungen der Crew, auf seinen Platz zurückzukehren, antwortete er mit Drohungen. "Dann versuchte er, die Flugzeugtür zu öffnen. Er zeigte auf mich und meine Kinder und sagte, er würde 'uns im Himmel sehen'", erzählte Kirsty der Zeitung, was sich auf dem Flug nach Manchester ereignete.