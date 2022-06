Rudolfsheim-Fünfhaus wird immer wieder als Parade-Beispiel genannt. In diesem Wiener Gemeindebezirk darf beinahe die Hälfte der Bevölkerung nicht wählen gehen. 42 Prozent der Rudolfsheimer:innen befinden sich nicht im Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft. Die Zahlen sind allerdings nicht nur im Westen Wiens besorgniserregend: 30 Prozent der Wiener:innen über 16 haben nicht die österreichische Staatsangehörigkeit, darunter auch viele junge Menschen, die in Österreich auf die Welt gekommen sind.

"Es ist einfach dumm von unserer Gesellschaft, dieses Potenzial nicht aufzugreifen", betont Martina Zandonella vom Wiener SORA-Institut bei einer von der Arbeiterkammer Wien organisierten Diskussion. "Das sind junge Menschen, die unglaublich gute Ideen haben, unglaublich engagiert sind und jeden Tag Demokratie leben - in der Schule, in der Arbeit. Sie sind aktiv, sie sitzen nicht nur zuhause vor dem Smartphone und denken daran, wie arm sie sind, weil sie sich aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht beteiligen können. Sie suchen sich schon ihre Wege", ist sich die Sozialwissenschafterin sicher. Es liege an "uns, den Älteren in der Gesellschaft, dieses Potenzial tatsächlich aufzugreifen".