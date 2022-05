Soll man den österreichischen Pass leichter bekommen?

PRO

Ich wurde in Mödling als Türkin geboren. Bis ich zur „Österreicherin“ wurde, dauerte es noch ein paar Jahre. Erst als ich in der Volksschule war, Anfang der 2000er-Jahre, beantragten meine Eltern die österreichische Staatsbürgerschaft. Ich bin froh, dass sie es damals gemacht haben. Denn heutzutage würden weder ich noch sie die Voraussetzungen erfüllen. Sie, weil sie nicht genug verdienen – die Einkommensgrenze liegt nach Abzug der Wohnkosten und sonstigen Aufwendungen wie Kreditrückzahlungen monatlich netto bei 1.030,49 Euro für Einzelpersonen und 1.625,71 Euro für Familien. Und bei mir würde es schon daran scheitern, dass ich in den letzten sechs Jahren keine regelmäßigen eigenen Einkünfte im Durchschnitt von 36 Monaten vorweisen kann. Als 26-Jährige, die in den letzten sechs Jahren studiert hat, ist das auch eher schwierig.

In den letzten Jahren wurden die Einbürgerungsgesetze deutlich verschärft. Für viele Menschen in diesem Land ist eine Staatsbürgerschaft, vor allem aus finanziellen Gründen, unmöglich geworden. Betroffen sind vor allem Frauen in systemrelevanten, aber unterbezahlten Berufen. Das müsste nicht so sein.

In den USA bekommt etwa jedes Kind unabhängig von den Eltern die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, wenn es dort geboren wird. In Deutschland tritt das sogenannte „Ius Soli“ automatisch ein, wenn sich ein Elternteil seit über acht Jahren dort rechtmäßig aufhält. Bei unseren Nachbarn darf man übrigens auch schon nach acht Jahren Hauptwohnsitz die Staatsbürgerschaft betragen – nicht wie bei uns erst nach zehn.

Internationale Beispiele, wie man fairer mit Einbürgerungen umgehen könnte, gibt es viele. Aber in Österreich zieht man es vor, die Staatsbürgerschaft als elitären Klub zu handhaben, und nicht als ein Bündel von Rechten zu sehen.

Naz Küçüktekin ist Redakteurin bei „Mehr Platz“.