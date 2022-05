Weiblich, fleißig, unterbezahlt: Keine Chance auf Staatsbürgerschaft

Welche finanziellen Voraussetzungen müssen erfüllt werden?

Ziemlich viel. Das Gesetz verlangt feste und regelmäßige Einkünfte in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes (2022: 1.030,49 Euro für Einzelpersonen und 1.625,71 Euro für Familien). Dieser Betrag muss nach Abzug von Wohnkosten und sonstigen regelmäßigen Aufwendungen wie Kreditrückzahlungen monatlich netto zur Verfügung stehen. Hinzu kommen erhebliche Bundes- und Landesgebühren. Bei einer Familie betragen die Gesamtkosten einige Tausend Euro. Übrigens: Expertenschätzungen zufolge könnte sich etwa auch ein Drittel der autochthonen Österreicher die Staatsbürgerschaft nicht leisten bzw. würden die obengenannten Bedingungen nicht erfüllen.

Wer hat überhaupt einen Anspruch auf den Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft?

Das österreichische Einbürgerungsrecht folgt dem Prinzip „ius sanguinis“: Die Staatsbürgerschaft leitet sich grundsätzlich von der Staatsbürgerschaft der Eltern ab. Erforderlich für die Einbürgerung ist ein ununterbrochener zehnjähriger, rechtmäßiger Aufenthalt in Österreich, wobei davon zumindest fünf Jahre Lebensmittelpunkt in Österreich nachzuweisen sind. Der Lebensmittelpunkt besteht bei aufrechtem Wohnsitz und nicht nur vorübergehender Erwerbstätigkeit. Für Ehegatten von Österreicherinnen, im Inland geborene Personen und EWR-Staatsbürgerinnen verkürzt sich die Dauer des geforderten Aufenthalts auf sechs Jahre.

Wie viele in Österreich lebende Menschen besitzen keine österreichische Staatsbürgerschaft?

Aktuell haben 1,5 Millionen Menschen bzw. 17,7 Prozent der Wohnbevölkerung keine österreichische Staatsbürgerschaft und somit kein Wahlrecht. In der Altersgruppe 27 bis 44 liegt der Wert bei über 40 Prozent. Bei den Wiener Landtagswahlen 2020 war ein Drittel der österreichischen Bevölkerung nicht mehr wahlberechtigt, in einigen Bezirken durfte nur noch die Hälfte wählen.

Woran liegt es, dass so viele nicht eingebürgert sind?

Die Einbürgerung scheitert in erster Linie an den zu hohen Einkommenshürden. Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger zeichnen die folgende Problematik: Von den aktuell knapp 1,5 Millionen Arbeiter können sich österreichweit beinahe 39 Prozent nicht an Landtags- oder Nationalratswahlen beteiligen. In Wien sind nahezu 60 Prozent der Arbeiter nicht wahlberechtigt. Bei Angestellten liegt dieser Wert bei vergleichsweise niedrigen 21 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass das strenge Einbürgerungsrecht vor allem Geringverdiener trifft - und in dieser Gruppe insbesondere Frauen, die tendenziell in schlechter bezahlten systemrelevanten Berufen arbeiten.