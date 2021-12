Staatsbürgerschaft: "Es wird ihnen unendlich schwergemacht"

Am Geld scheitert es etwa auch bei Alemka. Sie ist in Wien geboren und hat einen serbischen Pass. Nachdem sie eine Lehre in der Gastronomie absolvierte, wurde sie vor zwei Jahren von ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen. Trotz Vollzeitbeschäftigung reicht ihr Einkommen allerdings nicht aus, um die Staatsbürgerschaft zu erwerben. Dafür braucht man nämlich nicht nur ein Gehalt, das dem Richtsatz (etwa 1.000€) entspricht, sondern muss darüber hinaus noch zusätzliches Einkommen für Miete, Kinder und andere Ausgaben nachweisen. Das kann die 22-Jährige nicht bieten.

Zu schlechtes Deutsch

Die Geschwister Fahad und Yara hingegen leiden unter den Lücken der Eltern. Die beiden sind im Irak geboren, leben aber schon seit sie zwei bzw. vier Jahre alt sind in Wien und besuchen ein Oberstufengymnasium. Über ihren Vater haben sie einen Konventionspass, sind also anerkannte Flüchtlinge. Die Familie versucht seit Jahren, die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. In diesem Fall wäre das Einkommen ausreichend, es scheitert aber an den mangelnden Deutschkenntnissen der Eltern, die beide mehrmals den B1 Sprachtest nicht geschafft haben. Dass Fahad und Yara hervorragend Deutsch sprechen, ist für den Antrag als Familie nicht ausschlaggebend.

In anderen Fällen scheitert der Antrag an Strafverfügungen, wie zum Beispiel bei Toma. Der 23-Jährige hatte zweimal falsch geparkt. Bei den Vorzeigejugendlichen, denen, die gute Noten heimbringen, und vernünftige Pläne machen, sei es für viele noch leicht ihnen den österreichischen Pass zu wünschen. „Reden sollten wir aber auch von den anderen, denen ohne Lehrstelle, denen mit Vorstrafen und ohne Zukunftspläne. Weil es nämlich gerade bei ihnen nicht nur eine Frage der Parteilichkeit ist, sondern tatsächlich im Interesse von allen sein müsste, diese Kids besser zu integrieren“, betont Röggla.

Zu hohe Hürden

Für sie verdeutlichen diese Beispiele, mit denen die Jugendarbeit tagtäglich konfrontiert ist, wie hoch die Hürden für die österreichische Staatsbürgerschaft liegen. „Dass es jungen Menschen, die ihr ganzes oder den Großteil ihres Lebens in Wien verbracht haben und die sich hier zu Hause fühlen, unendlich schwergemacht wird, diese Zugehörigkeit auch offiziell zum Ausdruck zu bringen.