Über 30% der Wiener Schüler haben ausländische Staatsbürgerschaft

Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) hat eine Studie mit dem Schwerpunkt Schule und Integration veröffentlicht. Darin werden wesentliche Zahlen, Daten und Fakten zu jungen Migranten und Migrantinnen präsentiert, die durchaus die eine oder andere Überraschung liefern.

Insgesamt lebten in Österreich Anfang 2021 rund 274.700 Personen unter 25 Jahren, die einen ausländischen Geburtsort in ihrem Ausweis stehen haben. Auf Platz eins der im Ausland geborenen Jugendlichen befanden sich demnach - wie wahrscheinlich viele annehmen würden - Ex-Jugoslawen oder Türken, sondern Deutsche. 35.500 Personen aus dieser Altersgruppe wurden in unserem großen Nachbarland geboren. Dahinter folgen junge Menschen aus Rumänien (23.800) und Syrien (22.900). Auf dem vierten Rang befanden sich Afghaninnen und Afghanen (17.600). Erst auf Platz fünf sind Serbinnen und Serben (14.900) zu finden.