"Willkommen in der Hölle": Flüchtlingscamp an EU-Außengrenze brennt

Die Flüchtlingsproblematik ist lange Zeit von der Corona-Pandemie in den Schatten gestellt worden. An der EU-Außengrenze ist diese nach wie vor akut. Flüchtlingshelfer beklagen zwar regelmäßig über die prekären Bedingungen, die in den Unterkünften im Westen Bosniens errichtet worden sind, doch finden sie kein Gehör. Zumindest scheint sich daran nichts zu ändern. Vorerst.

Zudem brach in der Nacht zum Dienstag im Flüchtlingslager Lipa in der Nähe der westlichsten bosnischen Stadt Bihać ein Feuer aus. Nach inoffiziellen Informationen der lokalen Nachrichtenportale brannten mehrere Zelte ab, es entstand ein Sachschaden. Verletzte Personen soll es nach Angaben der Polizei des Kantons Una-Sanakeine geben keine geben.