Geflüchteter afghanischer FIFA-Schiedsrichter: "Taliban sind alles außer Menschen"

Die Situation geflüchteter Menschen auf der Balkanroute wird immer prekärer. Um hundert Familien, inklusive Kindern, leben in einer Zeltsiedlung mitten auf einem Feld in der bosnischen Grenzstadt Velika Kladuša, etwas mehr als 200 Kilometer von Österreich entfernt. In dem wilden Camp müssen sie ohne Strom, Wasser und Heizung auskommen und sind auf die Versorgung von kleinen NGOs wie "SOS Balkanroute" angewiesen.

Nicht einmal hundert Meter weiter entfernt liegt eine weitere Zeltsiedlung mit gleich vielen Bewohnern, nur ein Maisfeld trennt die zwei Camps. Laut der neuesten Zählung vor Ort, die österreichische Flüchtlingshelfer durchgeführt haben, waren es 531 Menschen, darunter auch zahlreiche Neugeborene.