Was Experten empfehlen: Wie des Zusammenleben in Wien funktionieren kann

Zertifizierung der „Demokratieschule Wien“: Mit dem Zertifikat „Demokratieschule Wien“ fördert die Stadt Wien eine demokratische Schulkultur, in der Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern aktiv an Entscheidungen beteiligt sind. Die Schulen durchlaufen zunächst eine Selbstevaluierung, um Stärken, Schwächen und konkrete Bedarfe in den Bereichen Partizipation, Kommunikation, Vielfalt & Inklusion, Politische Bildung und Schulgemeinschaft zu identifizieren. Basierend darauf entwickeln sie gemeinsam mit Expert*innen einen individuellen Aktionsplan. Die Umsetzung wird durch Workshops, Materialien, Begleitung und Vernetzung durch den Verein Wiener Jugendzentren unterstützt. Nach erfolgreicher Umsetzung der Maßnahmen erhalten die Schulen das Zertifikat „Demokratieschule Wien“. Das Projekt startet im Schuljahr 2025/26 an fünf Wiener Pflichtschulen.