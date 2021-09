Warum Deutschförderklassen immer noch umstritten sind

Für ihn geht es vor allem um die dadurch benachteiligten Kinder. Größter Kritikpunkt der Petition ist die Trennung und Stigmatisierung der Schüler. „Dass Kinder in einzelne Klassen gesteckt werden, sorgt für eine Spaltung. Mir berichten immer wieder Lehrer und Lehrerinnen sowie Eltern von Vorfällen und Hänseleien“, sagt Dönmez, der auch pädagogische Zweifel hat. „Förderung ist etwas Gutes. Aber in solchen Gruppen wird Deutschlernen geplant und technisch angeeignet und kann kaum interaktiv und forschend verwendet werden“. Auch wie Kinder überhaupt in diese Klassen kommen, stellt Dönmez infrage: „Es gibt kein einheitliches System dafür. Die Schulautonomie entscheidet, wer diesen MIKA-D-Test machen muss. Ein ‚falscher‘ Nachname bzw. eine ‚falsche‘ Muttersprache und schon kann man zu so einem Test verdonnert werden. Wenn das nicht struktureller Rassismus ist, was dann?“, so Dönmez.

Beim sogenannten MIKA-D-Test, der in wissenschaftlichen Fachkreisen äußerst umstritten ist, handelt es sich um ein 1:1-Setting, bei dem die Schulleitung oder eine Lehrkraft die Durchführung und auch die Bewertung der Sprachkompetenz vornimmt. In mehreren Testphasen werden Wortschatz sowie Verbstellung und Satzverständnis der Kinder überprüft. Kinder, die ihn nicht bestehen, werden als außerordentliche Schüler eingestuft und müssen für mindestens ein Semester eine Deutschförderklasse besuchen. Vier Semester sind das Maximum. In dieser Zeit verbringen sie den Großteil des Unterrichts getrennt von der Regelklasse. Das Unterrichten einer solchen Klasse stellt für viele Lehrkräfte eine Herausforderung dar, da ein sehr großer Teil davon keine zusätzlichen Qualifikationen zum Unterrichten von Kindern mit einer anderen Erstsprache als Deutsch hat.