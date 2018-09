Testlabor Deutschförderklasse: Lehrer bleiben skeptisch

Das Spektrum der Sprachdefizite ist breit. Ein kleiner Bub erzählt uns in gebrochenem Deutsch, dass er sechs Jahre alt sei, ein Mädchen zieht es mangels Vokabular vor, nur einsilbig auf Fragen zu antworten. „Es kommt ganz drauf an, wie der Sprachgebrauch im Elternhaus aussieht“, erklärt Schulleiterin Yvonne Windisch. Wer außerordentlichen Förderbedarf hat, wurde bereits bei der Schuleinschreibung eruiert.

In der Extraklasse ist nun 15 Stunden pro Woche – also drei Stunden pro Tag – spielerisches Lernen angesagt. Die Pädagogin liest aus einem bunten Bilderbuch vor und verwickelt die Kinder mit Hilfe eines Obstkorbs und anderer Gegenstände in einfache Dialoge. Den Schülern scheint es Spaß zu machen, sie zeigen eifrig auf. Danach kehren sie für die restlichen Fächer in ihre Stammklassen zurück.

Wiener Skepsis

Man erfülle zwar nach bestem Wissen und Gewissen den Auftrag der Bundesregierung, überzeugt sei man vom Konzept aber nicht, sagt Windisch.

Denn insbesondere in Halbtagsvolksschulen, wo sich die Kinder pro Woche 20 Stunden aufhalten, sei die Trennung der außerordentlichen Schüler von ihren Klassenkollegen „ein Drama für die Kinder“, befindet die Schulleiterin.

„Wenn ich sie täglich drei Stunden in die Deutschförderklasse hole, sind sie dreiviertel der Zeit nicht in ihrer angestammten Klasse.“ So funktioniere Integration „nicht so gut“.

Vom pädagogischen Standpunkt wäre es besser, die Kinder in ihrer Stammklasse zu belassen, wo sie sich durch die Kommunikation mit ihren deutschsprachigen Mitschülern und unterstützt von Förderlehrern die Sprache frei aneignen könnten, meint Windisch. „In der Deutschförderklasse gibt es dagegen nur den von einer Lehrperson gesteuerten Spracherwerb.“

In Ganztagsvolksschulen (wie etwa jener in der Zehdengasse) käme der negative Effekt der Segregation – also der Trennung von den Klassenkollegen – dagegen nicht so zum Tragen, erklärt Windisch. Verbringen die Schüler inklusive Lernzeiten, Mittagspausen und Freizeit dort doch insgesamt 40 Stunden pro Woche. Drei Stunden in der Deutschförderklasse fallen also weniger ins Gewicht, weil den außerordentlichen Schüler noch fünf Stunden in anderen Fächern in ihren Stammklassen bleiben.