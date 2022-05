Wie Türkisch für mehr Gleichberechtigung sorgt

Türkisch und Gleichberechtigung? Ich weiß, was sie jetzt denken: wie soll das zusammenpassen? Die Türkei glänzt meistens nicht gerade, wenn es darum geht, dass Männer und Frauen gleichbehandelt werden. Das Land hat er eine erschreckend hohe Anzahl an Femiziden, Frauenrechtsorganisationen werden mit der Begründung der moralischen Gefährdung angeklagt und der Präsident des Landes, Recep Tayyip Erdogan, trat in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus der Istanbuler Konvention, einem völkerrechtlichen Übereinkommen über Frauenrechte, aus.

Dennoch hat die Türkei in puncto Gleichberechtigung manch anderen Ländern eines voraus: Die Sprache. Während im deutschsprachigen Raum die Debatte um das Gendern regelmäßig aufkommt, ist solch ein Diskurs in der Türkei in dieser Form gar nicht erst möglich.