Türkei: Wo jeden Tag eine Frau ermordet wird

Erschwert wird dieser Kampf aber durch rechtliche Rahmenbedingungen, beziehungsweise ihre Exekution. "Feministinnen sind sich eigentlich im Großen und Ganzen darüber einig, dass die bestehenden Gesetze ausreichend sein könnten. Jedoch werden Strafmilderungen oft für die Täter angewendet", sagt Dursun. Männer erhalten laut der Expertin aufgrund einer angenommenen "Provokation" seitens des Opfers mildere Strafen. Frauen, die aus Notwehr Männer töten, erhalten wiederum hohe Strafen und keinen Freispruch.

Höhere Strafen sieht sie nicht als Lösung. "Es braucht vielmehr Gewaltprävention als polizeiliche Mittel, die nachträglich — also, nachdem eine Straftat bereits begangen wurde — eingesetzt werden. Und Gewaltprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die strukturelle Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in allen Lebensbereichen abbauen soll. So zum Beispiel durch eine egalitäre Arbeitsteilung im Haushalt, durch eine gleichberechtigte Repräsentation von Frauen in der Politik und durch gleichen Lohn für gleiche Arbeit bzw. durch die Verbesserung der Löhne in Sektoren, in denen Frauen überrepräsentiert sind, wie etwa in der Pflege", so Dursun.