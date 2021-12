Wie die Krawalle in Favoriten aufgearbeitet werden

Passt. Aktion

Die Nachricht, die Cengiz, einer der Darsteller in dem Videoprojekt, bekam, ging an jenem Abend an viele. „In wenigen Stunden wurden bis zu 500 Menschen mobilisiert. Das ist zwar mit sozialen Medien kein großes Kunststück, aber ein Phänomen, dass uns noch nicht so oft begegnet ist“, analysierte der Landespolizeivizepräsident Franz Eigner die Geschehnisse.

„Es war extrem laut. Polizei. Hubschrauber. Es war überall Rauchgas. Irgendwann wurden wir all in einem Park eingekesselt. Dann hat die Polizei alle Ausgänge versperrt und die Hunde losgelassen“, erinnert sich Cengiz zurück. „Da hatte ich schon Angst“, gibt der Teenager zu. Aber er sei ja schnell. Ihn könne man nicht erwischen. Mit Bekannten floh er in die Wohnung eines Freundes in der Nähe. „In Favoriten brauchst du nur eine Person zu kennen. Dann kennst du alle anderen auch“, erzählt er. „Mich wundert es aber eigentlich schon, dass mich die Polizei nicht gefunden hat. Die haben doch Kameras überall?“, fragt er sich.