Westbalkan bleibt "Region der ungelösten Konflikte"

Der Zerfall Jugoslawiens vor 30 Jahren war nicht unvermeidlich, seine wirtschaftlichen und politischen Probleme lösbar - dafür hätte das Land aber die Aussicht auf einen raschen EU-Beitritt gebraucht, so der Tenor einer Online-Diskussion, die das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche am Mittwoch veranstaltet hat. Noch immer habe die Region ungelöste Konflikte, aber wieder werde die EU wenig zur Lösung beitragen, so der pessimistische Ausblick.

"Ja, Jugoslawien wäre in der Lage gewesen, seine Probleme zu lösen", meinte der in Belgrad lebende Ökonom und Senior Research Associate des WIIW, Vladimir Gligorov. "Jugoslawien war ein Vorreiter der verschwindenden sozialistischen Welt. Die offensichtliche Antwort wäre gewesen, sich um eine Demokratisierung zu bemühen." Vor dem Hintergrund der aufstrebenden EU und dem Zusammenbruch der sowjetischen Welt wäre das eine Lösung für die internen und externen Probleme Jugoslawiens gewesen. "Es lief aber anders. Ich neige dazu, die Schuld vor allem der serbischen Seite zu geben, aber jeder hat eine Rolle gespielt", so Gligorov. Vladimir Gligorov ist der Sohn des ersten Präsidenten der Republik Mazedonien (heute Nordmazedonien), Kiro Gligorov.