"Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt": Das Vermächtnis von Jad Turjman

Jad Turjman wurde 1989 in Syrien geboren und lebte bis zu seiner Flucht im Jahr 2015 in Damaskus. Ab da an war Österreich und Salzburg sein zuhause. Hier fand er auch zu seiner literarischen Seite und machte sich als Autor einen Namen. Neben seiner Tätigkeit als Schriftsteller war er auch als Stand-up-Comedian und Workshop-Leiter tätigt und studierte an der Paris Lodron Universität Salzburg Psychotherapie. Sein erstes Buch „Wenn der Jasmin auswandert - Die Geschichte meiner Flucht“, erschienen 2019, wurde zu einem Bestseller. Im August 2021 veröffentlichte er seinen Debütroman „Der Geruch der Seele“.

Am 13. September erscheint sein Buch "Wenn der Jasmin Wurzeln schlägt. Wie ich gelernt habe, die Heimat in mir zu finden".