Wahlbetrug in Serbien? Hochrangige europäische Politiker fordern Ermittlungen

Der Brief wurde auch von einigen Nicht-EU-Staaten unterzeichnet

Zu den 24 Unterzeichnern des Briefes, der an hochrangige EU-Beamte, darunter von der Leyen, den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und die Präsidentin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola adressiert ist, gehören Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, und sein französischer Kollege Jean-Louis Bourlange sowie die Präsidenten der außenpolitischen Ausschüsse Italiens, Dänemarks und Luxemburgs. Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen auch Vertreter der Ukraine, Moldawiens und Großbritanniens, die nicht der EU angehören. Sie alle fordern in dem Schreiben die EU auf, die Vorwürfe des Wahlbetrugs unabhängig zu untersuchen und Empfehlungen abzugeben, um freie und faire Wahlen in Serbien zu gewährleisten.

"Abhängig von den Ergebnissen der Untersuchung könnten sogar Neuwahlen in Serbien notwendig sein. Denn unser gemeinsames Ziel ist es, Serbien in diesem Jahrzehnt als Mitglied der Europäischen Union zu sehen", heißt es in dem Brief.

