Wahlbetrug in Serbien? Protest und Hungerstreik der Opposition

"Für ein Land mit EU-Kandidatenstatus inakzeptabel"

Derweil berichtete eine internationale Beobachtermission aus Vertretern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), des EU-Parlaments und des Europarats am Montag von einer Reihe von "Unregelmäßigkeiten" bei dem Urnengang, darunter Fälle von Gewalt, Stimmenkauf und das Füllen der Wahlurnen mit gefälschten Stimmzetteln. Kritisiert wurde auch die Rolle von Vučić. "Obwohl der Präsident nicht zur Wahl gestanden ist, hat sich alles um ihn gedreht", sagte der österreichische Parlamentarier und OSZE-Wahlbeobachter Reinhold Lopatka (ÖVP) am Montag der APA. Die Beteiligung Vučićs habe zu "unfairen Verhältnissen" bei den Wahlen geführt, hieß es in seinem Statement.