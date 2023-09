Deutsche Regierung: "Vučić deklariert Täter zu Opfern"

Nach der jüngsten Gewalteskalation im Nordkosovo hat die deutsche Regierung den serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić aufgefordert, aktiv zu werden. Dieser müsse sich seiner Verantwortung für den Frieden in der Region bewusst sein und alles für eine Deeskalation tun, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Freitag in Berlin. Wenn die serbische Regierung aber jetzt einen Trauertag für die getöteten Täter organisiere, trage dies nicht zur Deeskalation bei.

Serbien müsse "unzweideutig zum Gewaltverzicht aufrufen", forderte der Sprecher. Es müsse zudem geklärt werden, woher die vielen gefundenen Waffen kommen. Es sei irritierend zu sehen, wie der serbische Präsident "Täter zu Opfern deklariert".

